Cinco dicas de segurança para ciclistas

A implantação de novas ciclovias em São Paulo gerou debate entre os moradores da cidade, mas o deslocamento por bicicletas parece que veio para ficar. Empresas e condomínios já estimulam o uso do transporte em duas rodas com a criação de bicicletários, e já há até quem lucre com as mudanças.

De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), atualmente existem 175,64 km de ciclovias, e a Prefeitura quer que esse número chegue a 400 km até o final de 2015. A locomoção por bicicleta pede cuidados especiais. Veja algumas dicas de segurança:

1. Estude os mapas - As ciclovias não são todas interligadas, então é importante que você veja de antemão se o lugar que você vai faz parte da malha cicloviária.

2. Onde estacionar - Verifique se o local que você vai tem algum tipo de bicicletário ou paraciclo. A Prefeitura disponibiliza lugares para estacionar a bike.

3. Equipamentos de segurança - Além da regulagem de freios e câmbio, alguns outros itens como a fita anti-furo, que protege os pneus, podem evitar contratempos. Não esqueça de usar equipamentos de segurança como capacete, e, se for pedalar à noite, refletores e lâmpada.

4. Respeite a sinalização - A bicicleta, assim como demais meios de transporte, deve seguir as leis de trânsito. Mantenha as mãos no guidão o tempo todo, excetuando para indicar conversão. Atenção aos outros veículos e pedestres também é fundamental.

5. Cuidado redobrado nos cruzamentos - Nunca ultrapasse o sinal vermelho, e faça contato visual com motoristas para se certificar de que eles estão te enxergando. A conversão à esquerda é especialmente perigosa, e os iniciantes devem faze-la com máximo cuidado sinalizando a intenção de dobrar na esquina.