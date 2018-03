Cinco dias de destruição e luto Foi uma semana que deixou o País de luto. A mesma chuva que atingiu São Paulo no fim da noite de segunda-feira chegou ao Rio com intensidade catastrófica um dia depois. Na capital e em cidades do interior paulista, 14 pessoas morreram afogadas ou atingidas por deslizamentos. Na região serrana do Rio, a catástrofe atingiu proporção ainda mais impressionante: mais de 500 mortos foram contabilizados em cinco cidades. A segunda pior tragédia climática da história do País isolou cidades, destruiu bairros, varreu casas e matou famílias inteiras.