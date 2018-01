Cinco curiosidades sobre o Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho é um dos principais centros de cultura e lazer na zona leste de São Paulo, com uma consistente programação de cursos, mostras e espetáculos. Tem teatro, biblioteca, restaurante, espaço para shows e exposições, piscinas, solário, sala de ginástica, pista de caminhada e quadras de futebol e de tênis. Tudo isso em um ponto histórico do Belém, no endereço da antiga fábrica do Moinho Santista (R. Padre Adelino, 1000). Antes de passar por uma grande reforma, de 2006 a 2010, a unidade ocupava, com poucas alterações, o mesmo edifício construído para a tecelagem na primeira metade do século passado.