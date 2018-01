Cinco curiosidades sobre a Vila Andrade

1. Vila Andrade se confunde com o vizinho Morumbi – a história da Vila Andrade se confunde com a do Morumbi. Próximos, os dois bairros um dia pertenceram à Fazenda do Morumby e se desenvolveram a partir do loteamento de chácaras a na segunda metade do século 20. Essa confusão aumenta com as propagandas dos empreendimentos imobiliários que tentam pegar carona na alta valorização do vizinho.

2. Nome é homenagem a banqueiro dono de terras – parte da Vila Andrade tem origem nas terras que pertenciam à família Pignatari, cujos jardins abrigam hoje o parque Burle Marx. A região ­recebeu esse nome em homenagem ao banqueiro Agostinho Martins de Andrade, dono de uma grande propriedade na década de 30. Após a morte do banqueiro, as terras foram vendidas a uma empreendedora que tinha como um dos sócios Sebastião Camargo, dono da Camargo Corrêa, dando início na década de 50 ao loteamento da área.

3. Burle Marx foi um parque feito sob encomenda – com uma área de 438 mil m2, a Chácara Tangará pertencia a Baby Pignatari, que nos anos 1950 chamou Burle Marx para projetar os jardins e Oscar Niemeyer para projetar a residência. Baby pretendia se mudar depois do casamento com a princesa Ira Von Furstemberg, mas os dois se separaram antes do fim da obra, que ficou inacabada por muitos anos. Parte do local foi loteado, mas a parte preservada se transformou no Parque Burle Marx. O pergolado xadrez, os espelhos d’água e os diversos jardins foram restaurados em 1991.

4. Bairro foi o que mais cresceu na última década – Vila Andrade foi o bairro que mais cresceu nos últimos anos, praticamente duplicando o número de moradores. As áreas disponíveis, a localização, a boa infraestrutura e os preços dos terrenos mais baratos do que nos vizinhos Morumbi e Brooklin são apontados como os principais atrativos para as construtoras. Na última década, segundo dados do censo, a população do bairro subiu cerca de 72%, saltando de 73.649 para 127.015.

5. Vila Andrade reúne dois extremos – bairro tem como principal atrativo as extensas áreas verdes, a proximidade com o Parque Burle Marx e com o bairro do Morumbi. Mas, por outro lado, a Vila Andrade reúne dois extremos: de um lado, o bairro Panamby, um dos mais luxuosos da cidade, e do outro, a favela Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, com cerca de 80 mil moradores.