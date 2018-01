Cinco coisas para fazer no bairro do Itaim Bibi

1. Parque do Povo – inaugurado em 2008, o parque possui uma área de 112 mil metro quadrados onde estão distribuídas três quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica, pistas de ciclismo e de caminhada. O local também oferece total acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Aos domingos, com a implantação das ciclofaixas de lazer, o percurso que liga os parques Villa-Lobos e do Povo é muito procurado pelos paulistanos que curtem a diversão em duas rodas. São cerca de 10 quilômetros.

Todos os dias, das 7h às 22h. Estacionamento gratuito.

Avenida Henrique Chamma, 590 – (11) 3078-6869

2. Três opções de teatro no Itaim – para os amantes de artes cênicas e música clássica, o Itaim Bibi oferece três teatros: Cultura Artística, Juca Chaves e Décio de Almeida Prado. Este último integra o circuito de teatros municipais com programação e preços populares. Todos os três retomam as atividades somente em 2015.

Teatro Décio de Almeida Prado

Rua Cojuba, 45 - (11) 3079-3438

Teatro Cultura Artística Itaim

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 - (11) 3258-3344

Teatro Juca Chaves

Rua João Cachoeira, 899 - (11) 3881-1873

3. Cinema é uma nova experiência no Shopping JK – Em 2012, foi inaugurado o Shopping JK Iguatemi, principal centro de compras de luxo da cidade com 180 lojas de grife. O cinema é uma atração à parte na região. São no total seis salas VIPs – aquelas que têm poltronas reclináveis superconfortáveis – e duas com tecnologia 4D e Imax. Para a experiência ficar completa, não se esqueça de pedir as pipocas gourmets. Mas prepare o bolso, dependendo da sala, os ingressos podem chegar a R$ 73.

Shopping JK Iguatemi

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - (11) 3152 6800

4. João Cachoeira é shopping a céu aberto – para quem pretende fugir de shoppings e vivenciar a experiência de fazer compras em lojas de rua, a João Cachoeira é uma ótima opção. O passeio começa na Rua Jesuíno Arruda e vai até a Leopoldo Couto Magalhães. O horário de funcionamento é das 10h00 às 19h00 durante a semana, e nos fins de semana vai até 18h00. No Natal as lojas abrem aos domingos e tem horário estendido até às 22h00, a exemplo dos shoppings da cidade.

5. Itaim é polo gastronômico – não faltam endereços badalados para se comer no Itaim Bibi. No bairro, é possível encontrar todos os tipos de cozinha e restaurantes que variam entre a alta gastronomia e opções de preços mais acessíveis. Independentemente da escolha, uma coisa é certa, é praticamente impossível sair insatisfeito. O Cantaloup é uma ótima opção para quem quer saborear a cozinha contemporânea; o Le Marais, de cozinha francesa, e o Nagayama, de cozinha japonesa.

Cantaloup

Rua Manuel Guedes, 474 - (11) 3078 3445

Le Marais

R. Jerônimo da Veiga, 30 - (11) 3071-4635

Site: lemaraisbistrot.com.br

Nagayama - Itaim

Rua Bandeira Paulista, 369 - (11) 3079 7553