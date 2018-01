Cinco coisas para fazer no bairro de Moema

1. Parque do Ibirapuera – em seus mais de 1,5 mil km², o parque reúne todas as tribos e é a escolha preferencial do paulistano no quesito prática de esportes. O lugar tem pistas para caminhar, correr e andar de bicicleta, além de circuitos e trilhas. Também é possível aproveitar as quadras esportivas. O parque é ponto de encontro de jovens e de quem curte skate e patins.

Todos os dias das 5h à 0h

Fica aberto 24 horas por dia nos fins de semana

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10) - (11) 5574-5045

2. Shopping Ibirapuera – o shopping é responsável pelo grande período de crescimento de Moema no fim dos anos 70. Segundo centro de compras inaugurado na capital, em 1976, o Ibirapuera tem 163.000 metros quadrados, reúne 435 lojas e recebe, diariamente, uma média de 80 mil pessoas. Uma das reclamações frequentes dos usuários é que o shopping não possui salas de cinema.

Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, das 14h às 20h

Avenida Ibirapuera, 3103 - (11) 5095 2300

3. Bares para uma boa noitada em Moema – o bairro é conhecido por suas baladas e bares tradicionais. Entre os clássicos pontos de encontro da região estão o Armazém Paulista e o Bar do Giba, com seus tradicionais pastéis e chope gelado. Já o forte do Bourbon Street é a boa música com apresentações de jazz e blues, sem deixar de lado gêneros como MPB e ritmos latinos.

Armazén Paulista

Alameda Jauaperi, 566 - (11) 5052 3106

Bar do Giba

Avenida Moaci, 574 - (11) 5535 9220

Bourbon Street

Rua dos Chanés, 127 – (11) 5095-6100

Site: http://www.bourbonstreet.com.br

4. Natal na Rua Normandia – o lugar, que tem arquitetura de estilo europeu, ganha no período natalino apresentação de corais, decoração e iluminação especiais e até neve artificial para encantar crianças e adultos, turistas e paulistanos. O evento atrai anualmente cerca de 300 mil visitantes.

5. Parque das Bicicletas – inaugurado em 2000, o parque é um reduto verde de mais de 44 mil metros quadrados no cruzamento das avenidas Indianópolis e Ibirapuera. Apesar do nome, o lugar permite a prática de vários esportes ao ar livre, e não apenas esportes sobre duas rodas. Frequentado por crianças e adultos, o parque tem área para patins, skate, patinete e também caminhadas. É uma excelente opção para os pais que querem ensinar os pequenos a pedalar.

Todos os dias, das 6h às 22h

Alameda Iraé, 35 - (11) 3396-6543