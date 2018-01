Cinco coisas para fazer no bairro da Saúde

1. Um dos melhores pastéis de São Paulo – no bairro, encontramos uma das sedes do Yokoyama, responsável por um dos melhores pastéis de São Paulo e com 40 anos de estrada. Em alguns anos, chegaram a desbancar os tradicionais pastéis de feira e venceram o concurso que reverenciava quem melhor fazia o salgado. Um desafio é decidir o que pedir, já que são mais de 20 recheios. Os que fazem mais sucesso são os tradicionais muçarela, palmito e carne.

Yokoyama (Mirandópolis)

Rua Luís Góis, 1.151 – (11) 2578-5070

Site: http://www.pastelariayokoyama.com.br/

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Shopping Plaza Sul – principal centro de comércio do bairro, foi inaugurado em 1994, com 278 lojas. A área de mais de 100 mil metros quadrados e 1.600 vagas de estacionamento ainda possui três salas de cinema.

Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, das 14h às 20h

Praça Leonor Kaupa, 100 - (11) 5077-7300

3. Parque Zoológico de São Paulo – é o maior zoológico do Brasil e fica localizado em uma área de 824.529 m² de Mata Atlântica original, com 4 quilômetros de alamedas. Diversão garantida para a criançada, a área abriga as nascentes do histórico riacho do Ipiranga, ao sul da cidade de São Paulo. Ao todo são mais de 3.200 animais, sendo 102 espécies de mamíferos, 216 espécies de aves, 95 espécies de répteis, 15 espécies de anfíbios e 16 espécies de invertebrados, em recintos que reproduzem os habitats naturais desses animais.

Terça a domingo, das 9h às 17h

Avenida Miguel Estefano, 4241 – (11) 5073-0811

4. Jardim Botânico – na mesma área do Zoológico, o Jardim Botânico tem uma das mais belas áreas verdes de São Paulo e é repleto de plantas nativas e exóticas. O lugar abriga vegetação remanescente de Mata Atlântica e nascentes do histórico Riacho do Ipiranga. Outra atração do parque é o Museu Botânico, que apresenta de forma didática os vários ecossistemas do Estado. Também é possível percorrer uma trilha suspensa de 360 metros até uma das nascentes do riacho.

Terça a domingo, das 9h às 17h

Avenida Miguel Estefano, 3031 – (11) 5067-6049 ou (11) 5067-6051

5. Cervejoteca – o bairro da Saúde abriga uma filial da loja de Ronaldo Rossi, cuja matriz fica na Vila Mariana. É um espaço para a cultura cervejeira e oferece uma grande variedade de rótulos. A casa não oferece petiscos, mas é possível beber a cerveja escolhida no local ou levar para a casa.

Segunda a sábado, das 11h às 21h, domingo, das 11h às 14h30

Av. Miguel Estefano, 236 – (11) 2615-6254

Site: http://www.cervejoteca.com.br/