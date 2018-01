Cinco coisas para fazer na Vila Madalena

1. Tour por murais e grafites – a Vila Madalena é um dos bairros mais coloridos de São Paulo e suas ruas são repletas de grafites de artistas famosos e desconhecidos. É uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Dois lugares mais conhecidos são o Beco do Batman, nas ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque, e o Beco do Aprendiz, na Rua Belmiro Braga. Lá estão os trabalhos do Chivitz, da Minhau, do Kobra etc.

Beco do Batman - ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque

Beco do Aprendiz - Rua Belmiro Braga

2. Bares e restaurantes badalados – a agitação noturna é o grande forte da Vila Madalena e não faltam opções, que agradam aos mais variados gostos e estão entre os melhore bares e restaurantes de São Paulo. O trio de botecos Genésio, Genial e Filial, dos irmãos Altman, recebe um público descolado a procura de um bom papo regado a muitas rodadas de chope Brahma. A Mercearia São Pedro, ponto de encontro de escritores, jornalistas, músicos e boêmios em geral, também é uma ótima pedida. Mas a lista tem de tudo um pouco: do samba ao rock, da boa comida brasileira a uma boa empanada argentina. Essa é a Vila Madalena!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Feira tradicional da Vila Madalena – é um dos eventos mais tradicionais do bairro e já faz parte do calendário cultural da cidade. Criada em 1977, o objetivo da feira era levar arte e cultura para a rua e incentivar as produções locais. Sempre em agosto, o evento reúne centenas de expositores nacionais e internacionais de artesanato, escultura, pintura e moda, além de palcos com apresentações musicais e a Rua das Crianças.

Mês de agosto

Rua Fradique Coutinho, s/n

Site: http://www.centroculturalvilamadalena.com.br/site/eventos.html

4. Praça das Corujas – a área, que fica na Avenida das Corujas e se chama oficialmente Praça Dolores Ibárruri, passou por uma reurbanização após pressão dos moradores e foi reinaugurada em 2010. O lugar abriga uma horta comunitária e tem espaço para caminhadas e playground para as crianças. Uma boa pedida é reunir amigos e família para um piquenique no fim de semana. Lá também é possível ver lindos grafites.

Avenida Das Corujas, s/n

5. Pedal da Vila Madalena – se você é um apaixonado por bicicletas, não pode perder esse passeio. Um grupo de amigos teve ideia e se reúne toda semana para dar umas voltas pelo bairro e pela cidade. Às terças-feiras é dia de “Pedal Leve”, para iniciantes. O passeio tem em média 15 km. As quintas-feiras, é a vez do “Pedal Avançado”. A concentração é às 20h30, em frente à padaria Villa Grano. Só não esqueça o capacete!

Terças e quintas, às 20h30

Rua Wisard, 520

Site e contato: http://www.pedaldavilamadalena.blogspot.com.br/p/contato.html