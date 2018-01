Cinco coisas para fazer na Vila Andrade

1. Parque Burle Marx – os jardins projetados pelo paisagista que dá nome ao parque é o principal atrativo do lugar: palmeiras imperiais, conjunto de esculturas em painel, espelhos d'água e um gramado de duas cores que imita um tabuleiro de xadrez. A área de 138 mil metros quadrados atrai frequentadores para a prática de esporte, passeios e piqueniques. No espaço, também é possível fazer aulas gratuitas de Tai Chi Chuan, Zumba e Pilates.

Parque Burle Marx

Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 - 3746­7631 e 3776­7497

comunica@fab.org.br

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Shopping Jardim Sul – localizado na Avenida Giovanni Gronchi, o shopping é o principal centro de lazer, compras e serviços da região. Uma das boas opções de divertimento é curtir uma sessão de cinema no fim de semana em uma das 11 salas da rede UCI, sendo uma em 3D Digital e duas em 3D Digital 4k.

Shopping Jardim Sul

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5819 - Vila Andrade - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3779 3900

3. Era uma Vez um Chalezinho... – especializado em fondues e considerado o melhor de São Paulo, o restaurante é cheio o ano todo, e não apenas no inverno. No fim do ano, a decoração natalina é um ponto forte do lugar, dando a impressão de que estamos nos Alpes Suíços. A casa também possui uma diversificada carta de vinhos.

Endereço: Rua Itapimirum, 11 - (11) 3501 9322

4. Tour em Paraisópolis – à semelhança do que acontece no Rio de Janeiro, a favela de Paraisópolis também possui um tour turístico por suas vielas para mostrar a realidade e a rotina do local. A ênfase, no entanto, é nos aspectos culturais. O passeio custa R$ 150 e um dos pontos altos é a visita à casa do artista plástico Estevão Conceição, conhecido como o Gaudí de Paraisópolis. Ele começou a erguer sua residência há 28 anos utilizando estruturas de ferro decoradas com pratos, xícaras, tampas de garrafa, talheres, quadros, pedras etc.

Para agendar a visita: artes@paraisopolis.org ou pelo telefone (11) 3501-3275.

5. Cemitério do Morumbi – primeiro cemitério da cidade em estilo americano, sem lápides e com gramados a céu aberto, o Cemitério do Morumbi foi fundado em 1968 e abriga os túmulos de vários artistas e celebridades, como a cantora Elis Regina, o piloto Ayrton Senna, o comediante Ronald Golias, a atriz Consuelo Leandro e o estilista Clodovil Hernandes. O túmulo de Ayrton Senna é o mais visitado, formando filas sobretudo no Dia de Finados.

Rua Deputado Laércio Corte, 468 - (11) 3759-1000