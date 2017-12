Cinco atrações para fugir da folia no carnaval de SP

Cauby Peixoto + Vania Bastos

Quem estiver a fim de música brasileira que não seja de escola de samba ou de bloco poderá curtir Cauby Peixoto e Vania Bastos no espetáculo 'Falando de Amor' no sábado e no domingo, no teatro do Sesc Santana, na zona sul. Ingressos de R$ 7,20 a R$ 24.