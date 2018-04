Cinco apostadores ganham Mega-Sena da Virada e vão receber R$ 35 milhões cada Cinco apostadores de cinco Estados diferentes ganharam a Mega-Sena da Virada. De acordo com a Caixa, os bilhetes sorteados são de Russas (CE), de Mauá (SP), de Belém (PA), de Carmo do Caiuru (MG) e de Brasília (DF). Cada um dos ganhadores vai receber R$ 35.523.497,52 por ter acertado as dezenas sorteadas - 03, 04, 29, 36, 45 e 55.