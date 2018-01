Cientista político vê lentidão de prefeito em hora crítica

A demora, neste caso, pode ser prejudicial para Jorge Roberto Silveira. Segundo o cientista político, a presença do governante numa situação crítica como essa tem um aspecto simbólico importante.

"Demonstra que ele está assumindo a responsabilidade e legitima o trabalho das equipes de resgate. A demora e a inação, com certeza, vão ser negativas para a imagem do Jorge Roberto. Embora suas avaliações sejam positivas, ele deve perder muito nesse episódio", avaliou diretor executivo do IBPS.