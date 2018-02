Cientes são assaltados em café no Itaim-Bibi Seis clientes do Vanilla Caffè, localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Itaim-Bibi, zona sul da capital, foram assaltados anteontem, enquanto estavam nas mesas do estabelecimento. Entre as vítimas havia consultores financeiros, empresários e um engenheiro.