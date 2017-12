Cidades querem R$ 3 bi para atrair mais visitantes De olho no fluxo de turistas durante os grandes eventos esportivos que serão realizados nos próximos anos, as principais cidades turísticas do País já pediram investimentos de quase R$ 3 bilhões para melhorar sua infraestrutura. A expectativa é que esse valor, necessário para obras de recuperação de orlas e revitalizações urbanísticas, seria recuperado pelos gastos dos próprios turistas - segundo a Embratur, o País pode aumentar em 304% a entrada de divisas estrangeiras no País e chegar a US$ 17,6 bilhões até 2020.