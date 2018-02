Cidades já têm quatro vezes mais equipamentos

A aferição anual é obrigatória e o radar não inspecionado perde a validade. No ano passado, 54 radares fixos e um estático foram reprovados.

Pelo menos 80 cidades paulistas instalaram equipamentos eletrônicos para controlar a velocidade no trânsito urbano - 18 da Grande São Paulo, 10 do litoral e 52 do interior. Muitas têm menos de 50 mil habitantes.

Motoristas reclamam da "indústria de multas", mas prefeituras alegam que o radar tem sido importante para reduzir acidentes e abusos.

Em Juquiá, município de 19.269 habitantes no Vale do Ribeira, a prefeitura firmou contrato com empresa para operar radares móveis. Equipamentos ficam em vias de acesso à Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) e multam veículos rodando a mais de 40 km/h. O comerciante Abílio Rosa Neto, um dos flagrados, disse que o radar estava atrás de uma pilastra. "É o acesso a uma rodovia com velocidade de 110 km/hora", reclama.

O encarregado da fiscalização, Roberto Victor Pereira, justifica a mudança de velocidade pelo fato de a via ter escolas. Ele não soube precisar a quantidade de multas aplicadas por mês.