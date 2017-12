Litoral norte mantém estado de atenção por causa das chuvas

SÃO SEBASTIÃO - As cidades do litoral norte de São Paulo continuam em estado de atenção e alerta por causa das chuvas que atingem a região desde o último domingo, 28. Os temporais causaram duas mortes em São Sebastião, além de deslizamentos de terra e pedras, alagamentos e interdições da Rodovia Rio-Santos, única via de ligação entre Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião.

A previsão é de mais chuvas até o próximo domingo. Após o rescaldo e atendimento às vítimas, agora os municípios tentam recuperar as ruas e pontes que desabaram com a enxurrada, mas esbarram na falta de recursos.

Das 26 famílias desalojadas em São Sebastião, 23 já retornaram para suas casas. As demais estão abrigadas no ginásio de esportes do bairro Boiçucanga. A cidade foi a mais castigada pela precipitação. Em apenas 12 horas, de domingo para segunda-feira, 29, choveu o equivalente a três meses, segundo a Defesa Civil, que continua monitorando 24 horas por dia as áreas atingidas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma escola municipal localizada em Juquehy está interditada após ser atingida por um deslizamento de terra. Com isso, cerca de 600 alunos estão sem estudar. Segundo o prefeito Ernane Primazzi (PSC), nesta sexta-feira, 4, um engenheiro que será enviado por uma empreiteira vai realizar uma análise da situação da unidade escolar. “Vamos aguardar o laudo para sabermos se é possível recuperar o prédio ou demoli-lo para construir um novo”, disse o prefeito. Até lá, a prefeitura deverá alugar contêineres para transformá-los em salas de aula até a situação voltar ao normal.

Em Caraguatatuba, a Defesa Civil mantém o estado de atenção. Segundo a prefeitura, oito famílias, com aproximadamente 30 pessoas, estão abrigadas em um ginásio de esportes. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania está recebendo doações de roupas de cama, toalhas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, que serão destinadas às famílias.

Em Ilhabela, que também mantém seu estado de atenção, os prejuízos causados pelas chuvas foram mínimos. Não houve desalojados e nem desabrigados. Segundo a prefeitura, houve o registro de deslizamentos de pedra, terra, ruas alagadas e a queda de um muro de arrimo no bairro Barra Velha. Uma árvore caiu na estrada que dá acesso à Praia de Castelhanos, mas já foi removida.