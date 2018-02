Um forte temporal, com ventos de 113 km/h e granizo, no fim da tarde de terça-feira e madrugada de ontem, causou estragos em Santa Catarina. Pelo menos 56 mil residências ficaram sem luz no sul do Estado. O vento derrubou postes, árvores, torres e destelhou milhares de casas em todas as regiões. Em Piratuba, uma torre de telefonia caiu sobre uma escola; outra caiu na prefeitura. Não houve feridos.