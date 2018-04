Cidades afetadas vão receber especialistas O governo federal vai enviar especialistas para as cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo com maiores riscos de inundações e deslizamentos de terra para verificar no local a necessidade de medidas como a retirada de moradores. Dois centros federais de desastres ambientais começaram a funcionar em dezembro. Um faz o monitoramento e outro gerencia as respostas aos desastres.