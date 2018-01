Cidades afetadas por chuvas no interior de SP cancelam carnaval

SOROCABA - Cidades do interior de São Paulo atingidas pelas chuvas nas últimas semanas estão cancelando desfiles de carnaval para investir o dinheiro na recuperação dos estragos causados pelos temporais. Em Cerquilho, o prefeito Antonio Del Bem Junior (PSD) direcionou a verba, de cerca de R$ 1 milhão, para reduzir os efeitos das chuvas.

Segundo ele, não há clima para folia quando ainda há bairros isolados na zona rural em consequência das tempestades. Estradas e pontes foram danificadas, causando um prejuízo de R$ 5 milhões. A festa já estava programada e donos de trios elétricos reclamam de prejuízos com a confecção de abadás.

A prefeitura de Tatuí também cancelou a festa pelo mesmo motivo - nas duas cidades, os desfiles de carnaval são tradicionais e atraem turistas. De acordo com o prefeito José Manoel Correa Coelho (PMDB), os R$ 200 mil que seriam gastos com a organização devem ajudar a recuperar a estrutura viária.

A cidade de Pederneiras tinha tudo organizado para o chamado Carnaval Popular 2016, mas suspendeu a festa depois de ser atingida por um temporal. Em estado de calamidade pública por causa das enchentes, a cidade contabiliza danos em mais de 150 prédios públicos e particulares e 400 pessoas desabrigadas. Os R$ 60 mil liberados para a folia foram redirecionados para atender os flagelados.

Cesário Lange também cancelou a festa. A cidade está em situação de emergência em razão dos estragos causados pelas tempestades. Moradores estão organizado um desfile informal de blocos. Em Porto Feliz, outra cidade em estado de emergência pelas chuvas, a prefeitura não abriu mão do carnaval, mas reduziu em 60% os gastos do município com a festa - de R$ 250 mil para apenas R$ 100 mil.