Cidade Universitária terá nova iluminação até setembro

Após dois anos de atraso por irregularidades, a Universidade de São Paulo promete até setembro instalar os primeiros pontos do novo sistema iluminação do câmpus da capital, na zona oeste. O projeto começou a ser debatido em maio de 2011 e teve o edital cancelado três vezes pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) por suspeitas de direcionamento.

Um dos primeiros locais a receberem a nova iluminação será o estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) onde o estudante Felipe Ramos de Paiva foi assassinado em 2011.

A empresa vencedora - Alper Energia - é a mesma apontada como favorecida nas denúncias. A contratação foi pelo menor preço, no valor de R$ 39,5 milhões. Apesar de o contrato ter sido assinado, há processo na Justiça, ainda em análise, que pede seu cancelamento. O Estado não conseguiu contato com a empresa.

A universidade prepara novos editais para este mês no valor de R$ 99 milhões para iluminar a USP Leste, recentemente assaltada, e demais câmpus do interior.