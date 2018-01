Cidade sem médico vai voltar para a fila Os municípios que registraram desistências de médicos brasileiros vão entrar novamente na fila para receber profissional substituto, já na segunda fase do Mais Médicos. Os gestores responsáveis pelo programa nas cidades têm de fazer o pedido de reposição. As vagas remanescentes serão ofertadas aos 3.016 médicos inscritos - 1.414 deles têm diplomas do Brasil e 1.602 são formados no exterior. Já os brasileiros que já se apresentaram têm até o dia 12 para resolver as pendências burocráticas. Caso contrário, serão expulsos do programa.