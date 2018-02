Cidade pede mais investigadores ao governo do Estado Os policiais de Pirassununga concordam que a reestruturação melhorou "100%" o trabalho, mas ainda há apenas nove investigadores (entre os do DP e o do Setor de Investigações Gerais), número que o delegado Maurício Queiroz considera insuficiente. Ele já solicitou à Secretaria de Segurança Pública mais quatro investigadores e dois escrivães.