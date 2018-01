Cidade Limpa: o tema da participação paulistana

As Melhores Práticas Urbanas estarão expostas em sete pavilhões, divididos em quatro setores temáticos: Cidades Habitáveis, Urbanização Sustentável, Proteção e Utilização do Patrimônio Histórico e Inovação Tecnológica. A Expo 2010 será a primeira em que cidades poderão participar diretamente.

O estande de São Paulo foi concebido pela cenógrafa e diretora Daniela Thomas e pelo arquiteto Felipe Tassara, que se inspiraram na fachada do Edifício Copan, no centro. O estande de Porto Alegre, criado pelo designer Marcelo Dantas, é formado por painéis transparentes semicirculares, nos quais serão projetadas imagens e dados sobre a cidade. Um jogo interativo mostra como funciona o orçamento participativo.

Copa. Com o tema Cidades Pulsantes, o pavilhão do Brasil mostrará a vida de outros municípios do País. Filmes exibirão simultaneamente, nas paredes de uma sala quadrada, a vida de quatro brasileiros e imagens aéreas das cidades no piso. Durante a Copa do Mundo, haverá transmissão dos jogos do Brasil.