Cidade Jardim terá triagem de veículos para entrada no shopping

SÃO PAULO - Após dois roubos em menos de um mês, o Shopping Cidade Jardim, localizado na zona sul da capital paulista, anunciou nesta quinta-feira, 10, novas medidas de segurança. Entre elas, instalação de detectores de metal, "abordagem e triagem de veículos para a entrada e circulação no complexo" e outras implementações "não divulgadas por razões de segurança."

Em comunicado, a administração do shopping afirma ainda que "reforçou sua parceria com a Polícia Militar" para investigar os últimos incidentes e "ampliar o efetivo de segurança pública nas imediações do centro comercial."

Na última segunda-feira, a loja da Rolex foi assaltada. A ação resultou em prejuízo de pelo menos R$ 1,5 milhão. Quatro bandidos da quadrilha foram identificados e seguem presos. Em 16 de maio, foi a vez da joalheria Tiffany & Co, que fica no mesmo piso, térreo. R$ 1,5 milhão em joias foram roubados. Quatro dos oito homens suspeitos de participar do assalto foram presos.