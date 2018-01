Cidade Jardim é novamente assaltado

SÃO PAULO - O Shopping Cidade Jardim, localizado na sul da capital paulista, foi novamente assaltado no início da tarde desta segunda-feira, 7. Segundo testemunhas, tudo o que estava na vitrine da loja Corsage, distribuidor da marca de relógios Rolex, foi roubado.

Veja também:

Bandidos fizeram funcionária de escudo para escapar

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estabelecimento fica no piso térreo do shopping, próximo a uma das portas de entrada. De acordo com os relatos, havia sinais de tiros. Segundo uma funcionária da loja, três homens entraram encapuzados e fortemente armados.

De acordo com informações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), pelo menos dez participaram do roubo. Três ficaram do lado fora. Durante a ação, um dos homens ainda entrou na loja vizinha, que pertence à grife de artigos de luxo Mont Blanc, mas não a roubou.

Segundo a Polícia Militar (PM), os bandidos conseguiram fugir em dois carros, sentido zona sul. O Deic calcula que o assalto durou cerca de 5 minutos. A perícia foi enviada ao shopping, que funciona normalmente. Não há informações sobre feridos.

No mês passado, a joalheria Tiffany & Co. do Cidade Jardim foi assaltada por oito homens. A loja também fica no piso térreo. O roubo - que resultou em prejuízo de R$ 1,5 milhão - foi gravado por câmeras do circuito interno de segurança. Quatro foram presos.

Texto atualizado às 18h55.