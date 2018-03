Cidade gaúcha é só passagem Como o Estado mostrou há um ano, a cada feriado a cidade de Santana do Livramento (RS) - que tem 80 mil habitantes - recebe cerca de 40 mil turistas (são 10 mil em fins de semana comuns). Eles chegam em carros importados, aviões e ônibus de excursão. E vão encher as malas com produtos importados muito baratos, mas na cidade vizinha, Rivera, um paraíso das compras tomado por free shops. Ali, não há controle, ponte, rio ou barreira de qualquer tipo. É até difícil saber onde termina o Brasil e começa o Uruguai. O marco são free shops e o comércio uruguaios, que com isenção de taxas vendem até pneus, por metade do preço encontrado no Brasil.