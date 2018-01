Cidade ganha nesta segunda-feira 19,8 quilômetros de vias exclusivas

Um total de 19,8 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus passará a funcionar a partir desta segunda-feira, 16, em São Paulo. O primeiro quilômetro de faixa circundando o centro - projeto conhecido como Rótula Central - está entre as novidades.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa funcionará em 1 km da Avenida Ipiranga, de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, e aos sábados, entre 6h e 14h. A faixa ficará entre a Avenida São Luís e a Praça Alfredo Issa, em ambos os lados da via, na região central.

Mais 300 metros de faixa exclusiva serão instalados no corredor norte-sul, no sentido bairro da Avenida Professor Ascendino Reis, entre a Avenida Ibirapuera e a Rua Ipê, na zona sul.

Na zona leste, a Avenida Jacu-Pêssego, terá 6,2 km de faixa no trecho entre a Avenida Ragueb Chohfi e a Rua São Francisco do Piauí, na altura da Estação Dom Bosco da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A segregação para coletivos será feita de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 20h.

As Avenidas Regente Feijó, Eduardo Cotching e João XXIII terão faixas das 6h às 9h, no sentido centro, e das 17h às 20h, no sentido bairro, sempre de segunda a sexta-feira.

A Avenida Sapopemba terá 4,4 km de faixa só para ônibus entre a Praça Felisberto Fernandes da Silva (ao lado do Terminal São Mateus) e a Avenida Frederico Martins da Costa Carvalho. A faixa ficará ativada das 6h às 9h no sentido centro e das 17h às 20h na direção inversa.

Na Rua Capitão Pacheco e Chaves, a faixa terá 1,3 km e funcionará de segunda a sexta-feira, no sentido centro.

No Ipiranga, na zona sul, o espaço para coletivos terá 1,3 km nas Ruas Tabor e do Manifesto, sentido centro, das 6h às 9h.

Em Pinheiros, na zona oeste, a Rua Paes Leme terá 300 metros de faixa das 6h às 20h. Aos sábados, o funcionamento será das 6h às 14h.

Ainda não há previsão sobre o começo das multas nos locais.