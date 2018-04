Cidade faz plano para evacuar centro histórico A Defesa Civil decretou estado de alerta para o risco de alagamento na cidade de Goiás. O Rio Vermelho amanheceu ontem acima do normal. Foi acionado um plano de evacuação emergencial de parte do centro histórico da cidade, a 142 quilômetros de Goiânia. Conhecida como Goiás Velho, a cidade recebeu em 2001 o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura). Uma das preocupações da Defesa Civil é preservar os objetos do Museu Cora Coralina, onde viveu a poetisa.