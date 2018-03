Cidade é inundada no interior de SP após 15h de chuva

SÃO PAULO - A Prefeitura de Bofete, no interior de São Paulo, decretou situação de emergência nesta segunda-feira, 14, por causa dos prejuízos causados pelas fortes chuvas. O município ficou inundado após 15 horas seguidas de chuva.

O cenário deixou mais de 150 famílias dos bairros rurais isoladas desde ontem. Moradores dos bairros Saracaí, Tambaú, Mirante do Vale, Óleo, Roseira, Três Pedras estão impossibilitados de chegarem até o centro da cidade.

O índice pluviométrico atingiu 114 milímetros, o equivalente a um mês de chuvas. Essa pode ser uma das maiores enchentes da história do município. Cerca de 12 pontes foram destruídas. Pessoas que residiam nas margens do Rio do Peixe perderam imóveis e gado. Não há registros de mortes e feridos.