Cidade é eleita a 16ª melhor do mundo para homens viverem

São Paulo é a 16.ª melhor cidade do mundo para um homem viver em 2010, segundo uma pesquisa. A capital paulista superou, entre outras, Chicago (24.ª), Lisboa (18.ª) e Berlim (17.ª), mas ficou atrás de Buenos Aires (8.ª).

O levantamento, feito pelo site Askmen.com, traz um ranking das 29 cidades de todo o mundo com base em quanto elas são boas para homens morarem, trabalharem e se divertirem, apoiado em dados que incluem número de dias de férias, proporção de mulheres ante homens, clima, desemprego e abertura de restaurantes e clubes noturnos.

Apesar de ter sido prejudicada pela crise econômica, Nova York ficou com a primeira colocação, com Melbourne (Austrália), em segundo. Tóquio ficou em terceiro e Madri e Londres completaram as cinco melhores.

"Estamos posicionando as melhores cidades para se viver por um ano, lugares exótico, com opções culturais e oportunidades de emprego. E entretenimento para homens, que inclui clubes e opções ao ar livre", disse o editor-chefe do site, James Bassil.

As cinco melhores cidades do ano passado, segundo o Askmen.com, foram Chicago, Barcelona, San Francisco, Londres e Sydney. A pesquisa é feita com dados da ONU e da empresa de consultoria Mercer. / REUTERS

RANKING

1. Nova York

2. Melbourne

3. Tóquio

4. Madri

5. Londres

6. Cidade do Cabo

7. Miami

8. Buenos Aires

9. Sidney

10. São Francisco

11. Paris

12. Los Angeles

13. Hong Kong

14. Tel Aviv

15. Barcelona

16. São Paulo

17. Berlim

18. Lisboa

19. Beirute

20. Istambul

21. Xangai

22. Montreal

23. Amsterdã

24. Chicago

25. Toronto

26. Kyoto