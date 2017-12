Cidade dos sortudos, Jundiaí teve 7 prêmios no total de R$ 50 mi em 2 anos

SOROCABA - Nos últimos dois anos, a Caixa Econômica Federal pagou mais de R$ 50 milhões em prêmios para sete apostadores. Todos eles fizeram suas apostas em lotéricas de Jundiaí, no interior de São Paulo, reforçando a fama da cidade de ser a terra dos sortudos. O último felizardo se tornou milionário nesta segunda-feira, 10, depois de levar sozinho o prêmio de quase R$ 2 milhões, acertando as 15 dezenas da Lotofácil. Ele havia feito um jogo de R$ 2. Na semana passada, outro apostador já havia levado R$ 300 mil na Loteria Federal. Em janeiro, no primeiro sorteio da Lotofácil do ano, novamente uma aposta de Jundiaí levou quase R$ 1,8 milhão.

Para os moradores da cidade do interior, essa modalidade de loteria parece mesmo fazer jus ao nome. Em dezembro do ano passado, outro apostador já havia embolsado R$ 562 mil cravando as 15 dezenas. A Lotofácil fez ainda a alegria de outro jundiaiense em abril: R$ 700 mil em sua conta bancária.

O município é um dos poucos do País com dois ganhadores da Mega-Sena, a loteria mais difícil e, também, a que paga maiores prêmios. A própria Caixa estima que a chance de alguém ganhar fazendo a aposta mínima com seis dezenas é de uma em 50 milhões.

No período de um ano, dois apostadores conseguiram o feito em Jundiaí. Em fevereiro de 2016, uma jogo de seis números feito em uma lotérica local faturou R$ 17 milhões. No mesmo mês, em 2015, um apostador levou uma bolada ainda maior, de R$ 30 milhões.

O ciclo virtuoso da sorte para os moradores da cidade começou em 2010, quando um apostador marcou seis dezenas e se tornou o primeiro sortudo, levando o prêmio de R$ 18,2 milhões com uma única aposta.

O município de 405 mil habitantes tem 38 casas de loterias cadastradas. Mesmo com a crise, a clientela faz fila, afirma Cláudia Antunes de Sá, funcionária de uma das lotéricas com apostas premiadas. A fama de "sortuda" atrai apostadores de outras cidades a Jundiaí, segundo ela.

"Vem gente de São Paulo e de Campinas para apostar aqui. Hoje mesmo um senhor que viajava da capital para Araraquara pela (Rodovia dos) Bandeirantes entrou na cidade só para fazer um jogo", contou Cláudia.