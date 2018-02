Cidade de SP tem tarde mais quente do inverno A cidade de São Paulo registrou ontem à tarde 28,6°C, a temperatura mais alta desde o dia 23 de abril, quando foram registrados 30°C. A umidade relativa do ar no Município chegou a 36% durante a tarde, mas por volta das 17 horas estava em cerca de 45%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje é de sol com aumento de nuvens. A temperatura máxima na capital paulista deve ser de 27°C e a mínima, de 17°C.