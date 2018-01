Cidade de São Paulo tem tarde mais fria do ano, com 14,5ºC

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) informou que a tarde desta quarta-feira, 4, registrou 14,5ºC, a temperatura mais baixa do ano.

O registro foi feito na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizada no Mirante de Santana, na zona norte da cidade. Até então, a menor temperatura do ano havia ocorrido na tarde do último dia 14, com 15,5ºC.

De acordo com o CGE, as temperaturas baixas continuam pelo menos até a quinta-feira, 5, que terá tempo fechado, garoa e chuva leve. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

No início da tarde de sexta-feira, 6, a frente fria se afasta cada vez mais e a quantidade de nuvens diminui, mas as temperaturas ainda permanecem baixas.

A previsão é de tempo aberto no fim de semana, com poucas nuvens e sensação de frio durante as madrugadas e início das manhãs. A temperatura só volta a subir gradativamente na próxima semana.