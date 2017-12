Cidade de São Paulo tem quarta temperatura mais alta do ano

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou 35,9 °C na tarde desta segunda-feira, 13, na medição das 15 horas, segundo o Climatempo. A temperatura é a quarta mais alta do ano - os termômetros só tiveram marcas acima dos 35 °C em fevereiro, quando foi registrada a temperatura mais alta do ano: 36,4 ºC, no dia 7.

"Está ocorrendo uma combinação parecida com o que aconteceu no verão: vários dias sem frentes frias, que causa um aquecimento acima da média para a estação", diz Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo Daniela Lima, meteorologista do Climatempo, o clima ficará mais ameno a partir de terça. "O calorão vai diminuir, pois teremos uma frente fria passando amanhã. Há previsão de pancadas isoladas na capital, mas só teremos chuvas significativas depois do dia 20."

Umidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou na tarde desta segunda-feira, 13, estado de alerta em São Paulo por causa da baixa umidade do ar. Segundo o órgão, por volta das 11 horas, o índice atingiu 24% e o CGE decidiu anunciar a situação do indicador.