Cidade de São Paulo registra apenas 2 km de lentidão

A Companhia de engenharia de Tráfego (CET) registrava, às 13h22, apenas 2 km de lentidão em toda a cidade de São Paulo, concentrados na zona oeste. Por volta de 12h30, a cidade tinha cerca de 15 km de trânsito complicado, concentrados principalmente nas saídas da cidade e nas marginais Tietê e Pinheiros. Os piores trechos, com mais de três quilômetros cada, estavam localizados nas pistas expressa e local, entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e a região do Sambódromo, no Parque Anhembi, e na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. A Marginal do Pinheiros, sentido à Castelo Branco, também apresentava tráfego carregado, desde a Ponte Jaguaré e seguindo até a Cidade Universitária, com quase três quilômetros de lentidão.