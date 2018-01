Cidade da Criança é reaberta em São Bernardo do Campo

Cerca de 40 mil pessoas participaram de reabertura da Cidade da Criança, primeiro parque temático brasileiro, fechado há cinco anos, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, neste domingo, 17, segundo informações da prefeitura do município.

O parque foi reaberto pelo prefeito em exercício, Frank Aguiar, após várias reformas realizadas pela Prefeitura, com uma programação especial para o evento, que contou com apresentações dos grupos Batucantando, Balaio Brasileiro, Karallargá e Integrarte, os performáticos do Circo Nosoutros, além da Orquestra Filarmônica Jovem de São Bernardo, que realizou a abertura do evento.

Fechada em outubro de 2005 devido às péssimas condições do local, a Cidade foi reaberta sem condições para atender ao público em 2008. Nos últimos oito meses o parque ficou fechado para reforma e foram concluídas as pendências de obra civil, refeitas as instalações elétricas e feita a adaptação para acessibilidade, entre outras intervenções.

Além disso, foram recuperados os brinquedos e equipamentos como o Eldorado, que tinha ausência de sistema de sonorização, e resolvidos problemas na cúpula da estrutura do Planetário. Entre as atrações disponíveis às crianças e adultos estão a Estação de Trem Redenção, Memorial Cidade da Criança, Teatro Amazonas, Carrossel, Gira-Gira e Espaço de Arborismo.

Além dessas, outras atrações da Cidade são o In Corpore Sano - um playground que faz um mergulho pelo corpo humano -, Avião, Gigantografia e Eldorado. O Submarino e o Teleférico iniciarão suas atividades dentro de seis meses.

Durante o mês de janeiro, o Grupo Giramundo fará 16 sessões da série Miniteatro Ecológico com os espetáculos Amazônia, Cerrado e Caatinga, sempre às 11h e às 15h. Os ingressos estarão disponíveis uma hora antes, no Teatro Amazonas. Os visitantes poderão também participar, na semana de 25 a 29 de janeiro, da oficina Introdução ao Teatro de Bonecos, que acontecerá das 18h às 21h.

Das 6h às 9h, o parque estará aberto exclusivamente para caminhadas e prática de exercícios físicos.

Até 24 de janeiro, das 9h às 17h, serão realizadas atividades recreativas monitoradas do Projeto Férias, com oficinas e contação de histórias com a Cia. Girasonhos, brinquedos infláveis como futebol de sabão, tobogã e air game e espetáculo com a Cia. Lê Plat du Jour, com a peça Peter Pan e Wendy.

A Cidade da Criança funcionará de terça-feira a domingo e excepcionalmente nesta segunda-feira, 18. O parque fica na Rua Tasman, 301, Jardim do Mar.