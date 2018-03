Cidade alagada terá hospital de campanha O governo do Maranhão vai montar um hospital de campanha em Trizidela do Vale, município a 280 quilômetros de São Luís e uma das mais atingidas pelas cheias dos últimos dias. A cidade está com 70% de sua área debaixo d"água. Também estão sendo destinadas para lá e para Pedreiras, outro município afetado, instalações sanitárias, barracas e mantimentos.No total, 15 municípios do Estado declararam situação de emergência por causa das enchentes.