Cidade alagada em sete pontos A chuva de ontem provocou 7 pontos de alagamento, queda de energia em dez bairros e dificuldade de tráfego entre as Marginais do Pinheiros e do Tietê. A foto ao lado foi feita pelo vereador Adilson Amadeu (PTB). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, choveu 13,3 mm - 16% do esperado em setembro - e os alagamentos foram provocados por bueiros entupidos por lixo levado pela enxurrada.