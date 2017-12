Cidade adia plano de fechar bar à meia-noite

A ideia surgiu em abril, após uma série de homicídios no município. O promotor Osmair Chamma Júnior disse que a lei prioriza a segurança, a higiene e o silêncio em áreas residenciais. "O objetivo é principalmente atuar em área residencial, onde há perturbação do sossego ou grande índice de violência."

Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira, José Lopes Rodrigues ficou satisfeito com o resultado de reunião, quinta-feira, entre representantes da força-tarefa e dos setores turístico, comercial e hoteleiro. Ficou acertado que os empresários do setor participarão da elaboração da lei.