Cidade abrigará sede da Pinacoteca no interior O projeto de instalar a primeira Pinacoteca do interior em Botucatu saiu do papel. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito da cidade, João Cury Neto (PSDB), assinam ontem convênio para a reforma do prédio do antigo fórum, que vai abrigar parte do acervo guardado na Pinacoteca de São Paulo. O Estado repassará R$ 11 milhões ao município, responsável pela reforma e adaptação do prédio de 2,8 mil m², que terá também o Museu de Arte Contemporânea Itajahy Martins. As obras devem terminar em 2014.