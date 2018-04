Cidadão poderá agendar atendimento na internet

"Queremos oferecer aos cidadãos três canais de atendimento: os guichês, o 0800 e a internet", diz Ilídio Machado, superintendente de Novos Projetos do Poupatempo. Embora reconheça a demora excessiva para o atendimento no Disque Poupatempo, ele defende a adoção do sistema de agendamento. "Se isso não tivesse sido implementado, as pessoas hoje passariam 5 horas na fila", afirma.

Machado argumenta que o agendamento permitiu uma melhor organização da demanda - em vez de ter um pico das 10 horas às 16 horas, diz ele, a capacidade de atendimento é ocupada ao longo de todo o dia.

Há uma semana, 82 novos funcionários passaram a trabalhar na central telefônica para reduzir o tempo de atendimento.

Demanda. O Poupatempo observa ainda que há "excesso de demanda pela segunda via do RG, principalmente por perda e má conservação, que ultrapassa 50% das solicitações". O órgão diz que, desde 2008, faz campanhas educativas para conscientizar as pessoas sobre a conservação do documento.

Mesmo admitindo que o tempo para emissão do RG não é "o ideal", o Poupatempo se classifica como "um dos melhores do País". Segundo o órgão, "na Bahia o prazo (para emissão do RG) é de até 7 dias e, em alguns postos, de até 15 dias para a 2.ª via. No Rio Grande do Sul, o prazo de entrega é de 10 dias úteis para a 2.ª via.

Horário restrito

Na entrada do Poupatempo Sé, uma tenda de lona serve como posto de agendamento para a emissão de RG - apenas entre 7 e 10 horas. Depois, por causa do calor, o atendimento é suspenso.