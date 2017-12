Ciclovias de SP vão funcionar até 14h a partir deste domingo

A Prefeitura de São Paulo vai aumentar a partir deste domingo o tempo de vigência da ciclofaixa que liga os Parques do Ibirapuera, do Povo e das Bicicletas. Os ciclistas vão poder usar os 5 km da via entre 7h e 14h - o antigo horário era até o meio-dia.

Ciclofaixa liga os três parques que ficam na região sul da capital paulista. Foto: Marcio Fernandes/AE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que vai colocar faixas informando a mudança, uma vez que não haverá tempo para substituir toda a sinalização. Está sendo estudado também aumentar o trajeto da ciclofaixa.