Ciclovia vai ligar Sorocaba a Votorantim

Começou ontem a construção de uma ciclovia de 1,7 quilômetro que vai ligar Sorocaba a Votorantim, no interior paulista. A obra, da prefeitura de Votorantim, vai custar R$ 352 mil ? parte da verba é do governo federal ? e deve ficar pronta até o fim de setembro. A interligação faz parte de um projeto maior, de levar a ciclovia até Itu e Salto. Em Votorantim, há planos de construir 15 km de ciclovias. Em Sorocaba, os ciclistas já contam com 60 km de pistas ? a segunda maior rede urbana do País, atrás do Rio. Outros 40 km serão construídos em dois anos.