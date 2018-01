Ciclovia do Pinheiros irá até a Ponte do Socorro Ponte construída pela empresa Bayer, exclusiva para pedestres e ciclistas, vai ligar as margens do Rio Pinheiros, na altura do Canal do Guarapiranga, em agosto. A ponte será aberta à população e fará parte da expansão da ciclovia do Rio Pinheiros - que hoje vai até Santo Amaro - que seguirá até a Ponte do Socorro, na zona sul. O acordo que permite a construção da ponte foi assinado ontem pelo governo do Estado. Também foi assinada licitação para fazer um projeto de ampliação na outra ponta da ciclovia, ligando o Parque Villa-Lobos à USP.