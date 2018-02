Ciclovia deve ser ampliada Projeto anunciado no início deste ano pelo ex-presidente do Metrô, Sérgio Avelleda, prevê a extensão da ciclovia da Radial Leste até a região do Parque D. Pedro II, no centro da cidade. Atualmente, ela tem apenas 12,2 km e segue ao longo dos trilhos do metrô entre as Estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Há uma lei estadual da década de 1990 que exige a construção de ciclovias ao longo das vias de metrô e trem, mas que ainda não foi regulamentada pelo governo paulista. O objetivo é entregar o novo trecho da ciclovia até o fim de 2014.