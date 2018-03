Ciclofaixas vão abrir neste sábado

As ciclofaixas de lazer da cidade vão funcionar excepcionalmente neste sábado, como parte das ações comemorativas do Dia Mundial Sem Carro. As rotas só são montadas nos domingos e feriados.

A recomendação da Prefeitura é de que os carros evitem as regiões das ciclofaixas ou, como disse, em nota, "prefiram evitar o carro neste sábado e se integrem a esta mobilização internacional".

Os 72 quilômetros de rotas exclusivas para ciclistas vão funcionar no horário normal (das 7 horas às 16 horas). No domingo, elas também serão montadas normalmente. A maior ciclofaixa é das zonas sul e oeste, ligando os Parques do Ibirapuera, das Bicicletas e Villa-Lobos. Elas ocupam a faixa da esquerda. As outras são da zona norte (entre a Praça Heróis da FEB e a Estação Parada Inglesa do Metrô), da zona leste (do Parque Linear Tiquatira à Avenida Carvalho Pinto) e a mais nova é a da Avenida Paulista.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também divulgou outras ações, como uma palestra com autoridades de trânsito da Europa, marcada para sexta-feira, e uma campanha educativa para estimular o uso das faixas reversíveis de trânsito (montadas diariamente no contrafluxo para facilitar o escoamento de carros para o centro ou para os bairros) para carros com mais de uma pessoa.

Carona. As nove faixas reversíveis montadas na capital têm, desde o começo da semana, avisos pedindo que os carros só entrem nas vias caso levem pelo menos um carona.

Mas quem não respeitar a solicitação da CET não será multado, porque a campanha é somente educativa.