Ciclofaixas, piquenique e evento na Casa das Rosas são alternativas à festa

Entre as pedaladas, aproveite para curtir a natureza em um dos parques municipais. Dá até para arriscar um piquenique. Prepare sua própria cesta ou contrate um serviço que entrega o kit prontinho. Só esteja preparado para a muvuca: a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente lembra que os parques costumam lotar nos feriados. O Ibirapuera, por exemplo, chega a receber até 150 mil paulistanos.

Se estiver pela Paulista, aproveite para estacionar a bike na Casa das Rosas. Ali ocorre, das 13h às 18h de hoje, a Fanzinada da Mulherada, com debate, mostra de poemas e feira de artesanato em homenagem antecipada pelo Dia da Mulher.

Outro programa para quem quer aproveitar o feriado em contato com a natureza é visitar o Parque Estadual do Jaraguá, onde fica o pico homônimo - o ponto geográfico mais alto de São Paulo, a 1.135 metros de altura. Dá para apreciar a cidade e aproveitar a vegetação remanescente de Mata Atlântica. E, com sorte, ainda avistar alguns bichinhos pela mata.