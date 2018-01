Ciclofaixas funcionam sábado e domingo A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que, excepcionalmente neste sábado, 7, (Independência), as Ciclofaixas de Lazer serão ativadas das 7 às 16 horas. A ideia é ampliar as opções de lazer, uma vez que normalmente são abertas apenas nos domingos. Já neste domingo, 8, entre as Avenidas Cangaíba e São Miguel, um trecho será desativado às 10h, por causa de uma corrida de rua.