Ciclofaixas de lazer vão funcionar hoje em horário integral As ciclofaixas de lazer vão funcionar integralmente hoje, feriado nacional de Corpus Christi. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as vias exclusivas para bicicletas abrirão das 7 às 16 horas, como de costume. No trecho entre a Rua Barão de Itapetininga e o Largo do Arouche, na região central, o fechamento ocorrerá uma hora antes, às 15h, para realização da Corrida Gay.