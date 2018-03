Ciclofaixa terá estacionamento

Amanhã, no segundo domingo de funcionamento da Ciclofaixa de Lazer do centro, os ciclistas terão a oportunidade de estacionar suas bicicletas em paraciclos móveis instalados na frente de seis pontos turísticos: Teatro Municipal, Pátio do Colégio, Centro Cultural São Paulo, Praça da Sé, Mosteiro de São Bento e Praça do Patriarca.

O objetivo é fazer com que os usuários aproveitem a região por mais tempo. Sem paradas, o percurso de 2,5 km é feito em cerca de 15 minutos.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cada ponto de estacionamento terá capacidade para acomodar até 60 bicicletas. Para usufruir da novidade, as pessoas terão de fornecer dados pessoais, como nome e número do RG. Em seguida, receberão uma pulseira, para ser usada na retirada da bicicleta, após o passeio. "Se perder a pulseira, basta apresentar um documento para comprovar que é ele mesmo", diz Arley Ayres, diretor administrativo e financeiro da São Paulo Turismo (SPTuris).

Com a ativação da ciclofaixa, algumas atrações ganharam horários extras para visitação ou tiveram o funcionamento estendido. Monitores darão orientação aos visitantes, que ainda poderão conferir informações turísticas nos próprios paraciclos ou por meio de folhetos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ciclofaixa do centro opera em sentido único, todos os domingos e feriados, das 7 às 16 horas./ADRIANA FERRAZ